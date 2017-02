PETER CAPALDI SE RETIRARÁ COMO “DOCTOR WHO” AL FINAL DE ESTE AÑO

Capaldi ingresó al TARDIS en 2013, y dejará el icónico rol en el especial de Navidad de 2017, después de tres series increíbles, del drama de ciencia ficción, hit global de la BBC.

Realizó el anuncio en el programa de la BBC Radio 2 de Jo Whiley; hablando sobre las temporadas que llegarán en la primavera y reveló en exclusiva que las próximas temporadas del show de ciencia ficción, con el tiempo de transmisión más largo del mundo, serán sus últimas.

Peter Capaldi dijo:

“Uno de los grandes privilegios de ser Doctor Who es ver el mundo en su mejor momento. Desde nuestro brillante equipo de producción y equipo creativo, trabajando para la mejor cadena televisiva del planeta, para los espectadores y fans con una creatividad sin fin, generosidad e inclusividad que apuntan a un brillante futuro. No puedo agradecer a todos de manera suficiente. Ha sido cósmico”.

Capaldi fue presentado a la nación como del Duodécimo Doctor durante un especial de televisión transmitido en vivo, a través de BBC One. El Señor del Tiempo interpretado por Peter ha sido muy querido y aclamado, con 9 temporadas, con episodios y actuaciones que han recibido las mejores críticas. En particular, su discurso anti-guerra en el capítulo The Zygon Inversion y su aparición en el episodio Heaven Sent han sido ampliamente aclamadas como una de las mejores interpretaciones de un actor, en el papel de Doctor. Bajo su reinado, el show se ha expandido globalmente; él llevó la serie por un tour mundial y ha conseguido raitings record en BBC America, Canadá y Latinoamérica. La 10ª temporada regresó a las pantallas un domingo de pascua, después de un año de receso.

La temporada final de Peter Capaldi, también marca la última participación del escritor y productor ejecutivo Steven Moffat, por lo que promete ser un evento imperdible en la historia de la televisión.

Steven Moffat, escritor y productor ejecutivo, dijo:

“Cuatro años antes de pensar en ser parte de Doctor Who, o incluso antes de conocerlo, quería trabajar con Peter Capaldi. No podía imaginar el día en el que estaríamos parados en el TARDIS juntos. Al igual que Peter, me estoy enfrentando a dejar el mejor trabajo que he tenido, pero sabiendo que lo hago en compañía del mejor, el más amable e inteligente de los hombres, hace un poco dulce el final más triste. Pero ¡hey! Aún falta mucho para el final. El doctor asombroso y turbulento de Peter todavía está luchando y sus más grandes aventuras todavía están para venir. Monstruos del universo, tengan cuidado, Capaldi no ha terminado con ustedes”.

Peter será acompañado en la temporada 10 por una nueva acompañante Pearl Mackie (Bill) y por Matt Lucas (Nardole) con apariciones especiales de David Suchet y Michelle Gomez. Ha protagonizado junto a Jenna Colemand y a sus compañeros Clara Oswald, Alex Kingston como River Song, Ingrid Oliver como Osgood; así como Keeley Wawes, Tom Riley, Frank Skinner, Maisie Williams, Joivan Wade y muchos más. El Doctor interpretado por Peter ha peleado Daleks y Davros, Cyberhombres, Zygons, nuevos monstruos como Veil y viejos enemigos como los Señores del Tiempo.

Charlotte Moore, Directora de Contenidos de BBC, dijo:

“Peter Capaldi siempre será un Doctor muy especial para mí; sus aventuras por el tiempo y el espacio empezaron justo cuando yo llegué a BBC One. Él ha sido un gran Doctor, quien ha traído su propia sabiduría y carisma al rol. Pero aún no termina, sé que las próximas temporadas serán espectaculares. Es un buen actor, con quien espero trabajar de nuevo cuando deje el TARDIS.

Brian Minchin, Productor Ejecutivo, comento :

“Peter Capaldi es un extraordinario Doctor y ha llevado el show a lugares increíbles. Además de estar triste por su decisión de irse en 2018, estoy contento por haber tenido una serie final con Peter Capaldi y Seven Moffat. Sé lo que están planeando y será increíble”.

Capaldi regresará en las próximas temporadas, por 12 episodios abril, seguido del especial de Navidad, cuando la regeneración se lleve a cabo.

Reemplazó a Matt Smith como el Duodécimo Doctor. Apareció por primera vez en Doctor Who en 2008, interpretando a Caecilius en el episodio “The Fires of Pompeii”.