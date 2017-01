ANGIE TADDEI CONDUCIRÁ “CÁMBIAME EL LOOK”

La también socialité mexicana, contará con la intervención experta de tres prestigiosos expertos en moda, quienes, en trece episodios y de manera rotativa, construirán la nueva imagen de las “victimas” en conjunto con sus amigas o familiares.

E! Entertainment Television, confirmó que Angie Taddei será la conductora de la versión latinoamericana del exitoso programa “How Do I Look” titulado en nuestra región ¨Cámbiame el Look”, el cual está siendo grabado en la Ciudad de México y llegará a nuestra pantalla a partir del próximo lunes 27 de febrero a las 21:00 hrs.

La primera versión latinoamericana, mostrará a auténticas “víctimas de la moda”, nominadas por amigos o familiares cercanos a las que, con la ayuda de la presentadora del programa, Angie Taddei, y la guía experta de un estilista invitado, se les cambiará el look por completo y se les ayudará a construir una nueva imagen. Se confirmó la participación de Ana Gálvez, Ceci Areas y Gerard Cortez, tres expertos en moda quienes – de manera rotativa- tendrán el rol de analizar el guardarropa de las participantes, y hacer recomendaciones a nuestras víctimas de la moda, con el fin de lograr cambios radicales.

“Me siento muy feliz de ser parte de esta primera producción latinoamericana, que conlleva una gran responsabilidad por el gran peso que tiene How Do I Look a nivel mundial, por lo cual estoy dando lo mejor de mí en este gran proyecto de producción original de E! Acompañar a las participantes en sus procesos de cambio ha sido una experiencia muy reconfortante para mi y muy emotivo para ellas”, comentó Angie Taddei, quien fungió como conductora de los 13 episodios.

La conductora y cantante, originaria de Argentina, pero asentada en México desde pequeña, fue integrante del reconocido grupo musical “Jeans” a mediados de los años 90. En 2002, llegó a los primeros lugares en las estaciones de radio con su tema “Te quiero por dentro”, de su álbum “Extended Play”. Fue conductora del programa de televisión “Picnic” de 2004 al 2014 e incursionó como locutora para EXA FM, con el programa “Ponte FrExa”, transmitido por la frecuencia 104.9 de FM.

En años recientes, se involucró en proyectos de salud, belleza, moda y tecnología, desde su plataforma digital www.mundorosa.com.mx junto con su amiga Olivia Peralta, convirtiéndose, ambas, en una referencia en dichos temas, con sus best sellers “Mundo Rosa” y la secuela “Mundo Rosa, la experiencia”.

¨Cámbiame el Look¨ es una producción original de NBCUniversal International Networks realizada en México por la productora Boomdog.

No te pierdas el gran estreno de la primera versión latinoamericana ¨Cámbiame el Look¨ donde podrás ser testigo de grandes transformaciones de estilo, el próximo lunes, 27 de febrero a las 21:00 hrs.