Una Línea Recta: Un Sí, Un No, Un Horizonte Claro.- Por Max Brannon

Quienes por estos días sean dado a la patética, lacrimosa y sicótica tarea de re-analizar por enésima vez los resultados de los Acuerdos de Paz del 92 entre el entonces legítimo Estado Salvadoreño y alzados (hoy GOES) parecen coincidir en sus pensadas únicamente en 2 puntos bien importantes: En la práctica, que es lo que manda, YA NO HAY ACUERDOS DE PAZ PORQUE HACE RATO QUE NO HAY PAZ. Y coinciden también en que lo que acabó con dichos Acuerdos fué la gradual involución de los partidos, desde la amplia manta de opciones con plataformas y programas realmente diferentes que teníamos al finalizar el conflicto ochentero, al actual reducido y selecto club de “cheros” con franquicia electoral y cuotas, que todo lo arreglan a base de componendas políticas que siguen la regla general del “ésto por aquéllo; hoy por ti, mañana por mí”, SE LOS HAYA AUTORIZADO SU ELECTORADO, Ó NO. En suma: La clase política se terminó a Chapultepec. La conclusión es válida y no hay defensa en sentido contrario que no sea interesada, inmoral y además pagada, acaso por la delincuencia organizada.

Es por ello que, aún siendo judío el entrevistado, este editorialista TIENE QUE dar la bienvenida a las 5 propuestas lanzadas por Francisco De Sola para viabilizar la gobernabilidad económica de la República, formuladas pensando a largo plazo, no únicamente en la duración del actual gobierno exguerrillero. Como lo que se le preguntó era de índole económica y el empresario en cuestión padece la usual miopía empresarial salvadoreña (y también marxista) DE CREER ERRÓNEAMENTE QUE LAS ACUMULACIONES, CORRELACIONES, FLUJOS Y MEDIOS DE GENERACIÓN DE CAPITALES DETERMINAN TODA LA POLÍTICA, LEYES E INSTITUCIONES -lo que desde el surgimiento de las redes sociales ya no es cierto: Las elecciones y revoluciones se ganan con mensajes incisivos y simpatías, ya no con meros dinero y balas- pues su respuesta al matutino que lo interroga se reduce modestamente al plano económico. Pero se queda obtusamente corto si a su esencial, esquemático e incontrovertible análisis no se añade EL FACTOR POLÍTICO, A SABER, CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA QUE SIGNIFICAN SUS 5 PROPUESTAS. Absolutamente NADIE en el FMLN le va a hacer caso al señor De Sola y el colmo que ni siquiera la tiene segura de ser oído en ARENA, debido al fenómeno cultural DEL FUNDAMENTALISMO POLÍTICO SECTARIO. Lo anterior significa que no existe la buena voluntad y ni siquiera la psicología para reconocer alternativas y/ó ideas viables ante las situaciones problemáticas creadas por uno ó varios sectores políticos de turno. Ello porque los poderes financieros internacionalistas que concibieron y sostienen todos los movimientos revolucionarios temen la “singapurización” de El Salvador, seguida de la “taiwanización” de Centro América y que nuestros capitalistas locales vayan creando con su “mal ejemplo” en sus homólogos latinos una UE del Istmo y el Caribe. O sea: Integracionismo Empresarial De Facto, políticamente autoritario. Más práctico: Políticamente apoyados por el Estado, inclusive, en algún caso, contra intereses norteamericanos.

Luego pues, he aquí las 6 propuestas mías para EJECUTAR las que esboza De Sola: 1) Gobierno paralelo. La gran debilidad del marxismo de manual universitario que maneja el FMLN es que indica a la perfección cómo conquistar el poder y hasta cómo perpetuarse en él, MAS NO CÓMO GESTIONAR UN PAÍS EN CALIDAD DE EMPRESA NACIONAL RENTABLE. Lo que deja claro que debe haber un comité permanente y discreto de empresarios de alto nivel que ad honorem le indiquen a nuestros gobernantes por dónde ir y no ir, al menos en temas estratégicos. 2)La absoluta totalidad del territorio salvadoreño, por reforma constitucional interpartidaria (no hace falta que lo avale todo el FMLN, bastaría un número suficiente de disidentes) DEBE SER DECLARADA ZONA FRANCA Y PARQUE LOGÍSTICO FISCALMENTE INCENTIVADO para inversiones no generadoras de desechos tóxicos letales, desde el Paz al Goascorán y desde la frontera honduro-salvadoreña EN SU ACTUAL ESTADO, ISLAS DE FONSECA Y ENCLAVE DE CONEJO COMPRENDIDOS, hasta la última de las 200 millas marinas que El Salvador invoca. Ello implica sentarse a platicar con Panzer Trump y con los grupos norteamericanos del capital WASP que lo apoyaron y plantearles: Vengan a El Salvador y levanten aquí una muralla migratoria de inversiones laboralmente dignas. 3)Instruir a la banca de crear un sector crediticio universitario PARA QUIENES QUIERAN CREAR COLEGIOS TÉCNICOS, INSTITUTOS VOCACIONALES Y AGRÍCOLAS, Y UNIVERSIDADES DE SISTEMA MODULAR ABIERTO, AVOCADAS A CARRERAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS. Si no entiende la banca, PROESA debe abrir rápida y terminantemente la plaza del mercado financiero salvadoreño a toda clase de empresas e instituciones de valores extranjeras, especialmente chinas, europeas, judías y rusas (con exclusión de las árabes), con toda clase de facilidades para que se apropien de nuestra plaza de mercado. 4)Crear y liderar una Liga de Países Deudores de Renta Media, con asiento ante la OEA, la ONU, la UIT, los organismos financieros del bloque BRIC, las centrales sindicales internacionales, el Banco Mundial y el FMI, y renegociar por condiciones políticas nuestra deuda externa. 5)Aplicar en El Salvador todas las medidas más sencillas de las que hayan caracterizado a los desarrollos de Corea del Sur, Estonia, Holanda, Irlanda y Singapur, SUSTITUYENDO AL GABINETE ECONÓMICO POR UNO NUEVO Y PROCEDENTE DE FILAS EXTERNAS AL FMLN, CONSTITUÍDO POR EMPRESARIOS NO PARTIDARIOS DISPUESTOS A COLABORAR AD HONOREM CON ESTE PARTIDO Y LOS QUE VINIEREN, SIEMPRE QUE ESTE PROGRAMA SE MANTENGA INVARIABLE Y QUE DICHO CONTINGENTE DE NOTABLES SE ABSTENGA DE POLÍTICA ELECTORAL.

Y, sobre todo: ….6) Solucionar el problema de las “maras” sin recurrir a una estrategia únicamente militar ni solamente negociadora, sino combinada según necesidad, encontrando cuotas de capacitación laboral para convictos en vías de regeneración y convertir el sistema penal en uno de campos de trabajo fabriles, agrícolas y reeducativos, apoyados por microcréditos para empresas de convictos y sus familiares, con polos de desarrollo marginales, financiado de los mismos fondos creados por su quehacer delincuencial pasado, no de impuestos. He ahí UN PLAN POLÍTICO PARA LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE LOS 5 PUNTOS. El mundo ha cambiado tanto QUE AHORA, SEÑORES DEL FRENTE, ESTÁ CONTRA USTEDES. Renóvense en sus planteamientos …ó desaparezcan políticamente. Así es: 1989 LOS ALCANZÓ DE NUEVO.