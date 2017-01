¨EN VIVO DESDE LA ALFOMBRA ROJA¨ LA 74° EDICIÓN DE LOS GOLDEN GLOBE AWARDS

E! tiene preparada una cobertura especial desde todos los ángulos, incluyendo el domingo: la Antesala, la tan esperada transmisión ¨En Vivo desde la Alfombra Roja¨, y la Fiesta posterior a la premiación, seguido el martes, 10 de enero, de una edición de ¨Fashion Police¨ dedicada a los Golden Globe Awards

Este próximo domingo, 8 de enero a partir de las 4:00 pm, comienza a través de E! la temporada de premios en Hollywood, iniciando el año con una gran cobertura de la alfombra roja y el post-party de los Globos de Oro 2017 (Golden Globes Awrads), uno de los galardones favoritos de las industrias del cine y la televisión de Estados Unidos, y uno de los mejores termómetros de los que pudieran ser los ganadores del codiciado premio de la Academia. Las nominaciones a estos premios son concedidas por la selecta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Para dar inicio a esta glamorosa temporada de premios, en E! hemos preparado una programación especial, para que no te pierdas ningún detalle de las tendencias de la moda que estarán imponiendo las estrellas que estarán desfilando en los Globos de Oro 2017. Empezando a las 4:00 pm con la Antesala, seguida a las 6:00 pm con la tan esperada transmisión ¨En Vivo desde la Alfombra Roja¨ con Jason Kennedy y Giuliana Rancic, y finalizando el domingo 8, con la fiesta post evento de premiación. Adicionalmente, el martes 10 de enero a las 6:00 pm, E! te llevará la edición especial de ¨Fashion Police¨ dedicada a los Globos de Oro, donde el panel más temido de toda la televisión hará la selección de los mejor y peor vestidos de la noche.

A continuación, te dejamos algunos de los datos más destacados de la edición 74° de los Globos de Oro, para que vayas haciendo tus predicciones tanto de talento como de moda:

– El musical “La La Land” con 7 nominaciones, “Moonlight” con seis nominaciones, “Manchester by the sea” con cinco nominaciones, y “Florence Foster Jenkins” y “Lion”, ambas con cuatro nominaciones, figuran en la lista de principales galardones de cine de los Globos de Oro.

– “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight” competirán en la categoría de mejor película dramática, mientras que “La La Land”, “Deadpool”, “20th Century Women”, “Sing Street” y “Florence Foster Jenkins” lo harán como mejor película de comedia o musical.

– En la categoría de mejor actor dramático, los nominados son: Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), Joel Edgerton (“Loving”), Andrew Garfield (“Hacksaw Ridge”), Viggo Mortensen (“Captain Fantastic”) y Denzel Washington (“Fences”).

– Como mejor actriz dramática, la galardonada saldrá entre Amy Adams (“Arrival”), Jessica Chastain (“Miss Sloane”), Isabelle Huppert (“Elle”), Ruth Negga (“Loving”) y Natalie Portman (“Jackie”).

– En la categoría de comedia o musical, los nominados como mejor actor son: Colin Farrell (“The Lobster”), Ryan Gosling (“La La Land”), Hugh Grant (“Florence Foster Jenkins”), Jonah Hill (“War Dogs”) y Ryan Reynolds (“Deadpool”). Y como mejor actriz: Annette Bening (“20th Century Women”), Lily Collins (“Rules Don’t Apply”), Hailee Steinfeld (“The Edge of Seventeen”), Emma Stone (“La La Land”) y Meryl Streep (“Florence Foster Jenkins”).

– La premiación de los Globos de Oro llega unos días antes a la del influyente sindicato de actores (SAG), el próximo 29 de enero, y ambas darán las primeras pistas sobre las cintas que pueden llegar a los Oscar 2017.

– La última entrega de los Globo de Oro quedó marcada por la polémica sobre las categorías en las que compitieron algunas películas, pues algunos sectores de la industria manifestaron su descontento cuando cintas como “The Martian” y “Joy” entraron en la categoría de mejor comedia, cuando claramente estaban narrando dramas.

No te puedes perder el próximo domingo, 8 de enero la cobertura especial de E! de los Golden Globe 2017, en vivo, desde el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en los Angeles, California, y el martes, 10 de enero, ¨Fashion Police¨, donde Melissa Rivers, Giuliana Rancic, Brad Goreski, Margaret Cho y Kris Jenner, ¨analizarán¨ lo bueno, lo malo, y lo imperdonable de la moda que desfilarán las celebridades por la famosa alfombra roja.