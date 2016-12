Keiko Fujimori acepta acudir a diálogo con PPK planteado por el cardenal Cipriani

Presidente Kuczynski saluda encuentro con excandidata “naranja”, pero advierte que el Perú “es de todos y no de un grupo”.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, por fin se verán las caras luego de haberse enfrentado en una feroz campaña electoral y tras meses de enfrentamientos entre la mayoría parlamentaria del Congreso y el Ejecutivo.

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, confirmó que Fujimori aceptó reunirse con el Primer Mandatario. Como es sabido, el prelado se ofreció en la víspera a ser el intermediario para concretar un diálogo entre la excandidata presidencial y Kuczynski.

Fue así luego de que ante la censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra, la confrontación entre Fuerza Popular y Palacio de Gobierno alcanzara uno de sus puntos máximos y el Jefe de Estado invitara a las fuerzas políticas a dialogar mediante un mensaje a la Nación.

“El Perú es de todos, no de un grupo”, dijo ayer el Presidente para referirse a la votación de FP que determinó la censura a Saavedra. Sin embargo, al mismo tiempo, saludó la reunión con Fujimori.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, sostuvo que la reunión debe tener una agenda para “que no sea solo para la foto”.

Aunque Cipriani no precisó la fecha en que se realizaría el encuentro, manifestó que espera que se realice antes de Navidad, es decir, en el transcurso de la próxima semana.

Kuczynski se mostró optimista ante la próxima cita. “Pero lo bueno de esto es que el cardenal ha recogido mi pedido de hace tiempo de tener diálogo. Naturalmente, vamos a empezar ojalá con la lideresa de la oposición y luego nos iremos a Palacio con los líderes de las bancadas en el Congreso para tener un diálogo con todos”, dijo el Presidente durante su visita a la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo.

Pese a mostrarse de buen ánimo para reunirse con Fujimori, PPK no dejó de referirse a la censura contra Saavedra promovida por FP.

“Me ha dolido mucho lo que ha pasado con mi ministro de Educación. Me parece que lo que se ha dicho en el Congreso ha sido insultante y el voto fue realmente triste”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, negó que el objetivo de su bancada sea vacar de la presidencia a Kuczynski, hipótesis que ha sido deslizada por Verónika Mendoza. “Hay terceros que están interesados en incendiar la pradera”, dijo a RPP.

En este sentido, Salgado aseguró que su agrupación defenderá el sistema constitucional como partido político institucionalizado que es. “A nosotros no nos convendría este escenario político (vacar a Kuczynski). Lo que se trata es que este gobierno tenga éxito y mal haríamos en dejar un país derrotado, destrozado”, manifestó.

LOS PREVIOS. Entre tanto, fuentes del partido Peruanos Por el Kambio afirmaron que las conversaciones para definir el encuentro entre Kuczynski y Fujimori están a cargo del primer ministro, Fernando Zavala, y del ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien también es primo del cardenal, de parte del partido oficialista.

Por la agrupación fujimorista, los representantes son el excandidato a la vicepresidencia José Chlimper y la congresista Lourdes Alcorta.

Las fuentes aseguraron que Cipriani es tan amigo de Fujimori como de Kuczynski. Por esta razón, no ven en el cardenal a un supuesto aliado de Keiko que podría inclinar la balanza a favor de ella durante las conversaciones previas.

Sin embargo, otra facción de los parlamentarios oficialistas, entre ellos Carlos Bruce, Alberto de Belaunde y Guido Lombardi, estarían en contra de la intermediación de Cipriani por ser opositor a la propuesta de unión civil.

Los temas que se tratarían en la ansiada reunión serían gobernabilidad y familia.

VOCES FUJIMORISTAS. En ese contexto, la primera vicepresidenta del Congreso, la fujimorista Rosa Bartra, aseguró que su bancada siempre ha estado dispuesta a dialogar. “Nosotros ya habíamos sostenido que en Fuerza Popular y en el Congreso tenemos la mayor disposición al diálogo”, mencionó.

Según su punto de vista, la agenda de la reunión debería girar en torno a “todos aquellos temas que estén relacionados con la mejor dinámica entre el Congreso y el Ejecutivo”. Además, manifestó que debería ser potestad de cada uno definir si acude acompañado de algunos de sus colaboradores más cercanos o solos.

OFICIALISMO. Desde el oficialismo, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, saludó que el cardenal Juan Luis Cipriani se haya ofrecido como mediador para concretar una reunión entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Creo que es positivo que el cardenal (Juan Luis Cipriani) haya acogido la propuesta del Presidente. Como ustedes saben, el Presidente llamó al diálogo a los líderes políticos. Es interesante que el cardenal haya acogido (el llamado) y haya querido ayudar en la facilitación de la reunión con la lideresa de Fuerza Popular”, dijo Zavala a la prensa a su llegada a Jaén.

En otro momento, manifestó que no consideran que la censura a Saavedra sea una derrota.

“No es una derrota, es un mecanismo que tiene el Congreso, creo que más que una derrota ha sido una irresponsabilidad”, sostuvo.

Cabe indicar, el ministro Saavedra se despidió de sus trabajadores. Me voy tranquilo porque tengo la certeza de que hemos contribuido a hacer del Perú un país más justo. Hemos defendido como equipo el principio de que la educación es la principal herramienta de transformación personal y de todos nosotros como sociedad. Debemos estar todos tranquilos y tener la certeza de la tarea bien hecha, aunque perfectible”, manifestó en el patio exterior de la sede ministerial en San Borja.